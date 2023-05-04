Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ на купянском направлении

Луганск, , 10:41 — REGNUM Российские военные за сутки уничтожили на купянском направлении три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Об этом 4 мая рассказал начальник пресс-центра группировки ВС России «Запад» Сергей Зыбинский.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — приводит его слова РИА Новости.

Зыбинский отметил, что российские подразделения сорвали две попытки ротации ВСУ на передовых позициях у Новомлынска и Крахмального в Харьковской области и уничтожили на этом направлении пять наблюдательных постов, артиллерийское орудие Д-30 и минометный расчёт ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов опроверг слухи об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в ЛНР. Он добавил, что российские подразделения, по сути, уже находятся на территории населённого пункта.