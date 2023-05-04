Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов опроверг слухи об окружении российских военных в Белогоровке

Белогоровка, , 10:30 — REGNUM Слухи об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в ЛНР не соответствуют действительности. Об этом 4 мая рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы на себя оттянули определённые силы и средства и планомерно их уничтожаем. То, что они там говорят, что они 100 человек окружили, — это неправда», — цитирует его слова ТАСС.

Алаудинов уточнил, что бойцы спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса, по сути, уже находятся территории Белогоровки, где ВСУ пытаются стягивать личный состав и оружие, которые уничтожают российские военные, на меловой завод.

«Ничего у них не получается, ничего сверхъестественного не происходит, они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», — пояснил командир спецназа «Ахмат».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Алаудинов рассказал, что спецназ «Ахмат» и военные группировки войск «Юг» зашли на территорию мелового производства в Белогоровке на кременском направлении. Он уточнил, что российские военные отодвинули ВСУ на полтора километра.