Конструктор бронемашины «Тигр» Колтуков получил четыре года колонии за ущерб на 6,7 млн рублей

Москва, , 10:22 — REGNUM Бывшему начальнику 21-го Научно-исследовательского испытательного института военной автомобильной техники Минобороны Андрею Колтукову вынесен обвинительный приговор. Об этом 4 мая сообщается на сайте 235-го Гарнизонного военного суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно приговору, ему назначено наказание в виде четырёх лет колонии общего режима. Кроме того, суд на два года лишил полковника права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, и постановил взыскать с него ущерб в размере 6,7 млн рублей, причинённый 3-му Центральному научно-исследовательскому институту Минобороны.

Полковника, занимавшегося разработкой бронетехники для российской армии, в том числе бронеавтомобиля «Тигр», признали виновным в фиктивном трудоустройстве пяти человек. Эти люди в должности лаборантов фактически не исполняли свои обязанности, но периодически участвовали в заседаниях диссертационного совета и получали зарплату. В общей сложности им выплатили свыше 6,8 млн рублей.

Экс-глава НИИ вину не признал, но частично погасил ущерб, выплатив 120 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в злоупотреблении должностными полномочиями обвинили бывшего министра культуры и туризма Пензенской области Татьяну Курдову. По данным следствия, занимая должность главы министерства, она дала незаконные указания директору областного драмтеатра по фиктивному трудоустройству её дочери Дарины Ревы с целью получения зарплаты и социальных пособий.

В результате пензенский драмтеатр понёс материальный ущерб в размере свыше 77 тысяч рублей, а фонд социального страхования по Пензенской области — в размере почти 309 тысяч рублей.

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