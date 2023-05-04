Киев, 4 мая, 2023, 10:25 — ИА Регнум. В Киеве и Одессе в ночь на 4 мая прогремели взрывы. Слышались звуки серии детонаций, сообщили РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Также, по их данным, в упомянутых городах сработали системы ПВО, а в нескольких украинских областях — Черкасской, Николаевской и Одесской — объявили воздушную тревогу.

Режим воздушной тревоги объявляли в Киеве и ещё десяти регионах Украины — Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Киеве ночью 3 мая, что следовало из онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По её данным, сигнал воздушной тревоги прозвучал в столице Украины в 00:14 мск, в Киевской области — в 00:15 мск. Ранее, 1 мая, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, сначала в южных и восточных регионах, позднее — в центральной и западной частях страны.