Захарова заявила, что за всеми действиями Киева стоят его западные кураторы

Москва, , 10:21 — REGNUM За все совершаемые Киевом действия отвечают его создатели и кураторы из Вашингтона, Лондона и НАТО в целом. Об этом 4 мая написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За всё, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы», — подчеркнула она.

Дипломат уточнила, что именно Запад уничтожил законную власть на Украине и привёл к власти «авантюристов и бандитов», которым дал деньги и оружие, а также внушил чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечив политическое прикрытие и военное сопровождение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 мая бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал организованную Киевом атаку беспилотников на Кремль ужасной ошибкой, так как из-за неё Россия объединится, что, в свою очередь, приведёт к серьёзным последствиям для Украины.

В ночь на 3 мая два украинских дрона попытались ударить по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле. Благодаря действиям военных и спецслужб их сбили, в результате нападения никто не пострадал.

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