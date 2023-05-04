Больше 15 тысяч россиян подали заявки на 16 с лишним тысяч социально значимых инициатив на международную премию #МЫВМЕСТЕ. Заявочная кампания завершается 15 мая, у активных граждан, представителей НКО и бизнеса ещё есть возможность принять участие в борьбе за грант до 3 млн рублей, экспертное наставничество и баллы, которые можно будет потратить на полезные призы: путешествия, развлечения, билеты на мероприятия, встречи со звездами и многое другое, - сообщили ИА REGNUM организаторы премии.

Светлана Шаповалова, , 15:58 — REGNUM На сегодняшний день заявки поступили из всех 89 регионов страны. В лидерах по количеству — Москва, Краснодарский край, Ростовская область. Самые популярные номинации (всего их 11) — «Первый поступок», «Страна возможностей», «Помощь людям».

Владимир Путин на церемонии Международной премии #МЫВМЕСТЕ АНО «Национальные приоритеты»

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ проводится благодаря национальному проекту «Образование», она позволяет поддержать значимые социальные инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В этом году грантовый фонд увеличен до 90 млн рублей. Награду победителям традиционно вручает президент России Владимир Путин. Церемония награждения приурочена ко Дню волонтёра и пройдет в начале декабря в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Манеже.

В 2023 году в структуре премии появились нововведения. Теперь участники могут подать заявку на новую номинацию «Обучение служением», посвященную образовательным проектам с социальной пользой, и спецноминацию «Наставничество года», призванную поддержать талантливых наставников в социальной среде. Напомним, что 2023 год объявлен президентом Годом педагога и наставника.

В отличие от 2022 года, полуфинал пройдет в формате очных защит на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Там для участников подготовят уникальную авторскую образовательную программу от федеральных экспертов. Обучение поможет полуфиналистам улучшить свои проекты и выбрать новый, более успешный вектор их развития.

Лауреат Международной премии #МЫВМЕСТЕ АНО «Национальные приоритеты»

«Уже 9 лет мы объединяем авторов лучших проектов в сообщество, чтобы они на постоянной основе получали поддержку экспертов, могли развиваться и менять жизнь к лучшему в своих регионах. Самые перспективные инициативы получат наставников из числа первых лиц страны, лидеров некоммерческого сектора, ресурсы для продвижения и широкое освещение своих проектов, поддержку от государства и помощь в масштабировании идей на всю страну. А благодаря участию в федеральных форумах и уникальных экспертных обучениях авторы лучших проектов смогут постоянно совершенствовать свои компетенции и профессионально расти», — прокомментировал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, глава совета Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев.

Кроме того, в этом году значительно расширился призовой фонд для победителей, в том числе со стороны партнеров.

«Мы хотим стимулировать ярких социально активных россиян к участию в премии, поэтому предусмотрели мотивационные сертификаты с баллами программы развития для всех номинантов, амбассадоров и экспертов премии. Их можно будет обменять на полезные призы: путешествия, развлечения, билеты на мероприятия, встречи со звездами и многое другое», — отметил руководитель проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль.

Пожалуй, главная мотивация для участников премии — вписать свое имя в историю новой России. Удивительные факты о финалистах премии, которые уже сделали вместе много добрых дел, собраны в Добро. журнале.

На церемонии Международной премии #МЫВМЕСТЕ АНО «Национальные приоритеты»

К примеру, выпускница консерватории из Санкт-Петербурга Анна Гришко — автор проекта «Музыкальные надежды Арктики». В 2022 году этот проект занял второе место на Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Страна возможностей», а за три года его реализации анна и ее соратники организовали более тысячи мероприятий для юных музыкантов.

В Мурманске Анна Гришко оказалась после того, как мужа — офицера-подводника — отправили служить в военный гарнизон в Заполярье. Поняв, что ее ученики в маленькой гарнизонной школе практически не имеют возможности получить консультацию у именитого педагога, Анна решила: её миссия — помогать. «Например, мастер-классы для наших детей давал профессор Московской Консерватории Александр Бандурянский, народный артист России Владимир Иванов. Для нас было важно, чтобы это были именно музыканты-педагоги. Потому что не каждый может доносить информацию до детей», — объясняет Анна.

Знания удалось донести до трёх тысяч детей — речь о тех, кто присутствовал на мероприятиях очно. А видеотрансляции всех встреч в общей сложности посмотрели более ста тысяч человек.

«Можно сказать, что мы охватили все категории молодежи — от воспитанников детских садов до наставников ребят и преподавателей. Сейчас проект уже является неким брендом Мурманской области, о нём многие знают», — говорит Анна Гришко.

На церемонии вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ АНО «Национальные приоритеты»

Сейчас Анна мечтает расширить его географию и проводить мастер-классы именитых музыкантов на Дальнем Востоке. Оттуда, по её признанию, уже поступает много заявок от семей военнослужащих.

В спецноминации 2022 года «#МЫВМЕСТЕ — Россия», где жюри рассматривало инициативы и поступки, направленные на улучшение благополучия мирного населения, проживающего в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и вынужденных переселенцев с этих территорий, победу одержал главврач Больницы скорой медицинской помощи Борис Гуркин из Новочеркасска Ростовской области. Во время своего двухнедельного отпуска он провёл много хирургических операций жителям Донбасса, спас сотни человеческих жизней.

«С самого начала специальной военной операции решил для себя, что обязательно должен чем-то помочь. Сам я врач-травматолог, у меня есть опыт оказания экстренной помощи, в том числе и в боевых условиях», — говорит Гуркин. На награждении в Москве Борис встретился с двумя ребятами, которых в августе 2022-го оперировал после серьезных ранений.

На полученный грант главврач планирует развивать движение врачей-волонтеров.

«В первые недели СВО, когда к нам начали поступать люди с характерными ранениями, мы столкнулись с нехваткой специалистов. И волонтерское движение сыграло большую роль как в помощи врачам, так и, прежде всего, пациентам. Когда начали приезжать первые волонтеры, мы относились к ним скептически. Но, работая плечом к плечу, мы почувствовали их профессионализм и колоссальную поддержку», — отметил заместитель главного врача по хирургической работе больницы Луганска Дмитрий Котуха.

В номинации «Помощь людям» по итогам 2022 года жюри выделило Артёма Азарова, чей проект «Выжить без мамы» помогает детям-отказникам пока те находятся в стационарах. Волонтёры воронежского благотворительного фонда «Общие дети», по сути, заменяют малышам родных мам и пап: гуляют с ними, читают книжки, укладывают спать и подбадривают перед медицинскими процедурами. В больничной палате оказываются дети до 10 лет: это и малыши, от которых родители отказались при рождении, и ребята, изъятые из неблагополучных семей, и те, кого готовятся усыновить. По словам Артема, есть и ещё один тип пациентов, самый проблемный — это дети, которых нашли на улице.

«Такие могут жить в больнице по полгода. Хотя другие ребятишки находятся здесь максимум два месяца. Дети «с улицы» попадают в пространство межведомственное и межзаконное. По факту, их родители в розыске, а пока длится этот процесс, ребят не могут никуда определить. И поэтому у них происходит такая полугодовая экскурсия по всем больницам нашего города. За эту категорию детей мы хотим побороться», — отметил куратор проекта.

«Больничная мама» Наталья Рязанова каждый свой рабочий день начинает с объятий, поцелуев и ласковых слов. Она до сих пор вспоминает, как несколько лет назад к ней в палату попала девочка-цыганка. Малышка вообще не реагировала на людей, ни с кем не разговаривала. Постепенно девочка «оттаяла». Сначала начала улыбаться, потом смеяться. А затем — заговорила. «Я очень обрадовалась! Это был такой восторг, что мне всё-таки удалось достучаться до этого сердечка», — вспоминает Наталья.

На полученный грант фонд «Общие дети» увеличит штат сотрудников. В планах отправить в больничные палаты не только нянь, но и профессиональных психологов и логопедов.

В 2023 году победители премии получат гранты до 3 млн рублей на реализацию инициативы, путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие», информационную поддержку от партнеров. Вместе с этим, они смогут пройти обучение в Центре Знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж», Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида» и многое другое. Подробно ознакомиться с условиями и подать заявку на участие можно на сайте — Премия. мывместе. рф.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в России действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы. Международная премия #МЫВМЕСТЕ посвящена гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года. Она поддержана президентом России Владимиром Путиным и призвана выявить лидеров социальных изменений из числа НКО, волонтёров, бизнеса и сообщества журналистов, объединения их в сильные команды клубов #МЫВМЕСТЕ во всех регионах страны и поддержки их инициатив.