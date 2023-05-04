Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Украину ждут серьёзные последствия после атаки дронов на Кремль

Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Организованная Киевом атака беспилотников на Кремль — это ужасная ошибка, так как из-за неё Россия объединится, что, в свою очередь, приведёт к серьёзным последствиям для Украины. Такое мнение 3 мая высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Атака БПЛА на Кремль в ночь с 2 на 3 мая 2023 года Кадр из видео

«Последний раз нечто подобное совершили нацисты, и Советский Союз смог их остановить. <…> Украинцы совершили ужасную ошибку, организовав эту атаку», — сказал он.

По мнению экс-аналитика ЦРУ, такая атака Киева на Кремль обернётся для украинской стороны серьёзными последствиями, так как после неё общество в России объединится против общего врага, как это сделали жители США после терактов 11 сентября.

«Нельзя напасть на Москву накануне празднования победы над нацистами и ожидать, что это останется без ответа», — пояснил Джонсон.

Он указал, что считает, что этой попыткой украинский президент пытался нарастить эскалацию конфликта, чтобы ответ России прямо вовлёк в конфликт США и НАТО, однако эта атака обернётся против Киева, так как американские власти, по его словам, ничего о ней не знали.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались ударить по резиденции российского лидера Владимира Путина в Кремле. Благодаря действиям военных и спецслужб их сбили, в результате атаки никто не пострадал.

В Кремле заявили, что расценивают случившееся как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства. Также там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.