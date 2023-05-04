Белгород, 4 мая, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Беспилотник Вооружённых сил Украины Shark, предназначенный для выполнения разведывательных задач, сбили под Белгородом. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

БПЛА Shark предназначен не только для сбора разведданных, но и для корректировки направления ударов ракет ВСУ, в том числе и ракет РСЗО M142 HIMARS.

«Дрон пересёк [российскую] границу и пролетел около 5,5 километра по территории РФ. После — был сбит и упал в поле», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что специалисты не обнаружили на дроне каких-либо взрывных устройств, однако обратили внимание на камеру с 30-кратным зумом. Благодаря такой оптике беспилотник мог вскрыть российские позиции на расстоянии нескольких километров.

Утром 4 мая в небе над Воронежской областью российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат. По словам губернатора региона Александра Гусева, в результате падения дрона никто не пострадал.