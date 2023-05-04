Мелитополь, , 10:08 — REGNUM В Запорожской области полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом 4 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Тайник с оружием и боеприпасами Кадр из видео

Он уточнил, что схрон находился на территории одного из предприятий в посёлке Михайловка. Из тайника изъяли автомат Калашникова, ручную гранату и около 3000 единиц патронов разного калибра.

«Изъятый арсенал был передан специалистам», ― написал Рогов в Telegram-канале.

Сейчас полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля полицейские обнаружили в Запорожской области схрон с боеприпасами и взрывчатым веществом. Тайник находился в овраге у села Дмитровка Бердянского района. Из схрона изъяли свыше десяти единиц боеприпасов и около 2 кг взрывчатки.

Ранее в Запорожской области под металлическим мусором у посёлка Михайловка полицейские обнаружили танковые и артиллерийские снаряды. В тайнике на одном из полей находились 15 танковых осколочно-фугасных снарядов калибра 125 мм, 13 зарядов к ним и 21 артиллерийский взрыватель. Схрон находился в яме, а сами боеприпасы забросали железным мусором, чтобы металлоискатель не смог на них указать.