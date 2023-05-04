Военный эксперт Марочко: ротация ВСУ на краснолиманском направлении задерживается из-за ударов ВС РФ

Луганск, , 09:59 — REGNUM Командование ВСУ пытается осуществлять ротацию своих подразделений на краснолиманском направлении, которая проходит с трудом из-за ударов российских войск. Об этом 4 мая сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Марочко, в течение последних трёх дней украинские военные ведут ротацию своих подразделений на позициях переднего края.

«Ротация идёт с большим трудом, потерями и задержками из-за постоянного огневого воздействия наших войск», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко написал, что руководство ВСУ перевело подразделения украинских войск, находящиеся в тыловых районах временно захваченной Киевом части республик Донбасса, а также в Днепропетровской и Харьковской областях, на усиленный режим несения службы. Он отметил, что также запрещены увольнительные для военнослужащих