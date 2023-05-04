Стамбул, Турция, 4 мая, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Делегации Российской Федерации, Украины и Турции в рамках переговоров по Черноморской зерновой сделке в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

«Будет обсуждаться вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, соответствующую формулу предложит ООН (Организация Объединённых Наций)», — сообщил собеседник агентства.

В сельском хозяйстве аммиак используют в качестве азотного удобрения для регулирования параметров почвы, что приводит к более высокой урожайности.

Новый этап переговоров делегаций Турции, России и Украины по продлению срока действия Черноморской зерновой сделки пройдёт в Стамбуле в пятницу, 5 мая. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, российская сторона готова к продлению инициативы, если будут выполнены все условия, на которых она согласилась на сделку.