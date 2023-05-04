На Ильский НПЗ в Краснодарском крае упали четыре дрона, один из которых не взорвался

Краснодар, , 09:51 — REGNUM Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае произошёл из-за атаки четырёх беспилотников, один из которых не взорвался. Об этом 4 мая рассказал источник в правоохранительных органах.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

«Да, было четыре штуки», — приводит его слова в ответ на вопрос о том, произошёл ли пожар на НПЗ из-за падения дрона, РИА Новости.

Источник уточнил, сейчас пожар уже ликвидирован, и добавил, что один из упавший беспилотников не взорвался и его «сейчас ещё подорвут».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 мая губернатор Кубани Вениамин Кондратьев написал, что пожар в резервуаре Ильского НПЗ, который возник из-за атаки дрона, потушен.

Возгорание резервуаров с нефтепродуктами произошло на Ильском НПЗ в Северском районе Краснодарского края в ночь на 4 мая. Причиной пожара стало падение беспилотника, площадь возгорания составляла около 400 кв. метров.