Москва, , 09:21 — REGNUM День Победы, согласно результатам опроса ВЦИОМ, является самым важным праздником для 65% россиян. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника, 65% респондентов назвали День Победы самым важным праздником, 58% — Новый год, 29% — Пасху, 22% — Международный женский день, 20% — Рождество, 17% — День защитника Отечества. Опрошенные могли назвать сразу несколько праздников, поэтому сумма ответов превышает 100%.

Отмечается, что День Победы остаётся главным праздником россиян с 2018 года. До этого граждане таковым называли Новый год. «В 2014 году на аналогичный вопрос Новый год назвали 69% россиян», — говорится в тексте материала.

В конце апреля ВЦИОМ опубликовал данные социологического исследования, согласно которым рейтинг доверия граждан президенту России Владимиру Путину составил 80,1%. Опрос, охвативший более 11 тысяч человек, проходил с 17 по 23 апреля на всей территории России методом телефонного интервью.