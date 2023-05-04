В Свердловской области разработали боевой беспилотник «Упырь» для ударов в глубине фронта

Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM Боевой FPV-беспилотник (англ. first-person view — «вид от первого лица») «Упырь», предназначенный для ударов по противнику в глубине фронта, разработали в Свердловской области. Об этом 4 мая рассказал представитель предприятия-производителя.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий. То есть хотим перекрыть условный квадрат от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, чтобы сделать ведение боя для противника максимально сложным и невыносимым», — приводит его слова ТАСС.

Представитель предприятия уточнил, что ещё одной приоритетной целью нового дрона будут работающие с закрытых огневых позиций танки, прячущиеся от расчётов противотанковых управляемых ракет за складками местности.

Он отметил, новинка способна нести гранаты к РПГ-7 (ПГ-7ВЛ и т.п.), ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и собранные военными в ходе боевых действий из эпоксидного клея и дроби осколочно-фугасные заряды. При этом представитель предприятия не стал раскрывать тактико-технические характеристики нового беспилотника.

«Первая партия прошла испытания в зоне проведения специальной военной операции, дроны показали себя хорошо, сейчас вносим изменения в базовые станции, которые ретранслируют сигнал для дрона. Их мы также производим самостоятельно. Следующая партия уже будет с учётом обратной связи от военных», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно, что для штурмовиков и операторов дронов, работающих на передовой в зоне проведения специальной военной операции, создадут противоосколочные щиты-накидки. К этой работе уже приступили разработчики бронежилетов из Донецка.