Москва, 4 мая, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Целью атаки украинских беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая является демонстрация Вооружёнными силами Украины своей силы. Об этом заявил бывший главный редактор издания Global Times Ху Сицзинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Кремль

«На мой взгляд, реальной целью этого является попытка шокировать российское общество, сорвать предстоящий парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая, использовать его как символ того, что Москва недалеко от поля боя», — приводит GT слова китайского журналиста.

Эксперт подчеркнул, что с начала специальной военной операции Вооружённые силы России бомбили важные украинские объекты, в том числе и командные центры, однако до сих пор российская сторона не наносила ударов с воздуха по офису президента Украины.

По его мнению, подобные атаки на резиденции глав государств являются признаком перехода конфликта в неуправляемую фазу и свидетельствуют о неминуемом увеличении потерь с обеих сторон.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3802999" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщили в пресс-службе президента России, в ночь на 3 мая Вооружённые силы Украины предприняли попытку нанести удар беспилотниками по резиденции главы государства — на Кремль были нацелены два БПЛА. Согласно сообщению пресс-службы, Кремль расценивает инцидент как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина.