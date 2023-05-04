Мэр Донецка Кулемзин сообщил о трёх раненых при обстреле города со стороны ВСУ

Донецк, , 08:58 — REGNUM В результате обстрела Донецка со стороны украинских боевиков в ночь на 4 мая получили ранения три мирных жителя. Об этом 4 мая сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Последствия обстрела Донецка © Сергей Батурин/РИА Новости

«В результате ночного обстрела Буденновского района пострадали мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения», — написал он.

Кулемзин добавил, что при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, который произошёл накануне, были ранены мужчины 1962 и 2001 годов рождения, а также женщина 1967 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 мая все населённые пункты Новокаховского округа Херсонской области остались без электроснабжения в результате обстрелов украинских войск. В городской администрации округа уточнили, что восстановительные работы пока невозможно начать из-за продолжающихся обстрелов ВСУ.