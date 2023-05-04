Воронеж, 4 мая, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Беспилотник сбит над Воронежской областью рано утром 4 мая, написал глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Ульяна Соловьева/РИА Новости Воронеж

«Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА», — заявил Гусев.

Он уточнил, что нет ни жертв, ни разрушений. По словам губернатора, жизни и здоровью жителей Воронежской области ничто не угрожает.

«Ситуация на моём личном контроле», — отметил Гусев.

О падении беспилотника в ночь на 4 мая сообщил глава Ростовской области Василий Голубев. БПЛА упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Аналогичная информация поступила из Краснодарского края, где зафиксировано падение беспилотника на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода.