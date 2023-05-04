Бывший немецкий наёмник Краценберг заявил, что ВСУ используют иностранцев в качестве пушечного мяса

Берлин, , 08:50 — REGNUM В ВСУ относятся к иностранным наёмникам намного хуже, чем к украинским военнослужащим. Об этом 4 мая заявил бывший германский наёмник Йонас Краценберг в интервью порталу t-online.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Краценберга, немецкая армия гораздо профессиональнее ВСУ, и, хотя военных ФРГ, по его словам, можно много в чём упрекнуть, управление в германских войсках на очень высоком уровне.

«Украинцы же, наоборот, слишком непостоянны и пластичны в своих решениях, например, в использовании оружия. Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации», — сказал он.

Бывший наёмник рассказал о мизерном жаловании для наёмников и невозможности спорить с этим из-за незнания языка, и пожаловался на то, что офицеры ВСУ считают «солдат удачи» всего лишь пушечным мясом.

При этом Краценберг отметил, что часть называвших себя бойцами спецназа или снайперами на самом деле не служила в рядах армии, а украинские командиры также врали и часто делали это, чтобы скрыть свои ошибки.

«Это было ужасно. Но вы же знаете, как бывает в каждой армии и на каждой войне», — также добавил он, пытаясь оправдать военные преступления украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая экс-морпех США 26-летний Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне Украины, ликвидирован под Артёмовском. При этом в Госдепе смогли только подтвердить смерть американского гражданина, не назвав его имени.