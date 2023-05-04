Среди задержанных агентов украинского ГУР мог быть бизнесмен из Подмосковья
Москва, 4 мая 2023, 08:37 — REGNUM В числе задержанных агентов Главного управления разведки министерства обороны Украины мог оказаться бизнесмен из Московской области Константин Евмененко. Об этом 4 мая сообщило РИА Новости.
Отмечается, что корреспондент агентства ознакомился с информацией на страницах подозреваемого в соцсетях и побывал в квартире в Домодедово, которая может быть связана с подозреваемым. При этом добавляется, что Евмененко вёл бизнес в Крыму.
Также указывается, что в квартире на тот момент находилась женщина, отказавшаяся давать комментарии на вопрос, знакома ли она с бизнесменом, и не открывшая дверь.
Уточняется, что на опубликованной ФСБ России фотографии задержанных имеется Евмененко, при этом человек с такими же именем и фамилией и с похожей внешностью обнаружен в соцсетях, на этой странице есть фотография около дома, который посетил корреспондент.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая ФСБ пресекла подготовку покушений на руководителей Крыма, которые планировала агентурная сеть Главного управления разведки министерства обороны Украины. Группа должна была совершить серию резонансных диверсионно-террористических актов в регионе.
Позднее Киевский районный суд Симферополя арестовал всех членов задержанной группы агентов военной разведки Украины.