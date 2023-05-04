Российские артиллеристы получили знаки «Гвардия» на передовой
Москва, 4 мая 2023, 08:36 — REGNUM Военнослужащие артиллерийской бригады Западного военного округа (ЗВО) получили на передовой в зоне спецоперации нагрудные знаки «Гвардия» за проявленную ими высшую доблесть, сообщило Минобороны России, обнародовавшее видеозапись церемонии.
Само подразделение было удостоено почетного наименования «гвардейское». В ведомстве отметили, что у большинства бойцов бригады уже есть государственные награды, а треть военнослужащих имеют ордена Мужества.
Командир подразделения с позывным Казань заявил, что испытывает гордость за подчиненных. В Минобороны уточнили, что за год бойцы этой бригады смогли уничтожить более 800 единиц техники ВСУ.
Видео: Минобороны России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что артиллерийские подразделения ВДВ России уничтожили украинский опорный пункт, который мешал продвижению российских штурмовых отрядов на артёмовском направлении.