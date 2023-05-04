Минобороны России показало вручение знаков «Гвардия» артиллеристам в зоне спецоперации

Москва, , 08:36 — REGNUM Военнослужащие артиллерийской бригады Западного военного округа (ЗВО) получили на передовой в зоне спецоперации нагрудные знаки «Гвардия» за проявленную ими высшую доблесть, сообщило Минобороны России, обнародовавшее видеозапись церемонии.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Само подразделение было удостоено почетного наименования «гвардейское». В ведомстве отметили, что у большинства бойцов бригады уже есть государственные награды, а треть военнослужащих имеют ордена Мужества.

Командир подразделения с позывным Казань заявил, что испытывает гордость за подчиненных. В Минобороны уточнили, что за год бойцы этой бригады смогли уничтожить более 800 единиц техники ВСУ.

Видео: Минобороны России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что артиллерийские подразделения ВДВ России уничтожили украинский опорный пункт, который мешал продвижению российских штурмовых отрядов на артёмовском направлении.