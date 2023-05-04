Донецк, , 08:34 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации анонсировал расследование фактов преступных действий Вооружённых сил Украины на территория Донецкой Народной Республики, Курской области и Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал СК 4 мая.

Пожарный расчет МЧС РФ тушит пожар на нефтебазе в Краснодарском крае © Пресс-служба губернатора Краснодарского края/РИА Новости

Уточняется, что конкретно будут проведены расследования по фактам обстрелов Вооружёнными силами Украины Куйбышевского района Донецка, Александровки и шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки, в результате чего погиб один мирный житель, трое получили ранения.

Также будут расследованы атака ВСУ посёлка Тёткино Глушковского района Курской области и факт возгорания резервуара с нефтепродуктами в результате падения беспилотного летательного аппарата в посёлке Волна Краснодарского края.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в распространённом сообщении.

О возгорании резервуара с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края 3 мая сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале. По его словам, пожар получил высший ранг сложности. Позднее в экстренных службах заявили, что причиной пожара стало падение беспилотного летательного аппарата.