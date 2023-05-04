Российские космонавты вернулись на МКС после семичасового выхода в открытый космос

Москва, , 08:23 — REGNUM После более чем семичасового выхода в открытый космос российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 4 мая сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев на борту МКС © Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Выходной люк закрыт! Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС 7 часов 11 минут», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за это время космонавты подготовили шлюзовую камеру для переноса с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», подключили кабели между шлюзовой камерой и модулем «Наука», а также провели наблюдение за перемещением шлюзовой камеры манипулятором ERA и её пристыковкой к «Науке».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что ракетно-космическая отрасль РФ стареет и находится в не очень хорошем финансовом и кадровом состоянии. Он уточнил, что отрасль ждёт талантливую молодёжь.