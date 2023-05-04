Военный эксперт Марочко: ВСУ перевели тыловые подразделения на усиленный режим несения службы

Луганск, , 08:15 — REGNUM Руководство ВСУ перевело подразделения украинских войск, находящиеся в тыловых районах временно захваченной Киевом части республик Донбасса, а также в Днепропетровской и Харьковской областях, на усиленный режим несения службы. Об этом 4 мая сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В соединения и воинские части, находящиеся в тыловых районах в оккупированной части Донбасса, Днепропетровской и Харьковской областях, из Генерального штаба Вооружённых сил Украины за подписью министра обороны Алексея Резникова пришёл приказ об усилении несения службы с 4 мая 2023 года до особого распоряжения», — написал он.

Марочко уточнил, что также запрещены увольнительные для военных и дана рекомендация по отзыву из отпусков офицеров и специалистов, которые обеспечивают боеспособность ВСУ.

Эксперт высказал предположение, что такое решение может быть связано с ожиданием ответных действий на проведённые Киевом террористические атаки и подготовкой к контрнаступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 мая украинские войска нанесли удар по селу Полевые Новосёлки Суземского района Брянской области. В результате этого пострадал один мирный житель и получили повреждения несколько домовладений.