Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на консульство в Мариехамне

Москва, , 08:12 — REGNUM Уголовное дело в связи с нападением на здание российского консульства в городе Мариехамне на Аландских островах поручил возбудить глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что в отношении причастных к атаке на здание консульства в Мариехамне будет возбуждено уголовное дело по статье о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Расследованием инцидента займётся главное следственное управление.

Атака на консульство России в финском городе Мариехамне произошла 1 мая. Группа злоумышленников бросила на территорию российского загранучреждения взрывное шумовое устройство и иные предметы. Зданию консульства нанесён материальный ущерб, действия нападавших представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с нападением на здание консульства Россия направила Финляндии ноту протеста с требованием принять меры.