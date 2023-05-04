Киев, 4 мая, 2023, 08:06 — ИА Регнум. В ночь на 4 мая промышленное предприятие в Никополе Днепропетровской области получило повреждения. Об этом 4 мая сообщил глава администрации региона Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Есть разрушения на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар», — написал он.

Лысак уточнил, что возгорание на данный момент ликвидировано, и добавил, что также получила повреждения линия электропередачи. В Днепропетровской области в ночь на 4 мая два раза объявляли воздушную тревогу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 мая стало известно, что ночью восемь взрывов прогремело на территории города Одессы. Украинские СМИ и жители города в социальных сетях опубликовали фотографии, на которых можно разглядеть столб дыма.