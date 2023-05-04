Вашингтон, 4 мая, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Россия ответит на террористическую атаку со стороны Украины в виде нападения беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая, когда посчитает это необходимым, говорится в комментарии российского посла в США Анатолия Антонова.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

Дипломат заявил, что хотел бы увидеть реакцию США в случае похожей ситуации в Вашингтоне.

«Если бы некий дрон ударил по Белому дому, Капитолию или Пентагону, наказание было бы жёстким и неминуемым», — отметил он.

Антонов также подчеркнул, что ответ Москвы будет соизмеряться с оценкой угрозы, созданной Киевом по отношению к российскому руководству. Посол также оценил высказывания официальных лиц США по поводу атаки на Кремль.

По его словам, заявления американской стороны «поражают цинизмом и абсурдом».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты считают, что власти Украины должны самостоятельно решать, каким образом бороться с Россией. Так глава Госдепартамента оценил атаку украинских беспилотников на Кремль.