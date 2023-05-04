В Брянской области мирный житель пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ

Брянск, , 07:51 — REGNUM Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками населённого пункта в Суземском районе Брянской области. Об этом 4 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Александр Богомаз Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава Брянской области уточнил, что украинские войска утром 4 мая нанесли удар по селу Полевые Новосёлки Суземского района. В результате обстрела пострадал один мирный житель, повреждены несколько домовладений.

Кроме того, Богомаз сообщил о нарушении энергоснабжения населённого пункта в результате обстрела. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как рассказал губернатор Брянской области Богомаз, неизвестные лица подорвали железнодорожное полотно в районе станции Снежетьская.