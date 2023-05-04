ВСУ обстреляли село в Брянской области, пострадал один человек
Брянск, 4 мая 2023, 07:51 — REGNUM Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками населённого пункта в Суземском районе Брянской области. Об этом 4 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
Глава Брянской области уточнил, что украинские войска утром 4 мая нанесли удар по селу Полевые Новосёлки Суземского района. В результате обстрела пострадал один мирный житель, повреждены несколько домовладений.
Кроме того, Богомаз сообщил о нарушении энергоснабжения населённого пункта в результате обстрела. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как рассказал губернатор Брянской области Богомаз, неизвестные лица подорвали железнодорожное полотно в районе станции Снежетьская.