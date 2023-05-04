Британцы предположили, что Украина скоро лишится своего лидера после атаки дронов на Кремль

Лондон, , 07:34 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому предсказали незавидную судьбу в связи с атакой дронов на Кремль 3 мая читатели британского журнала Daily Mail, оставившие комментарии на сайте издания.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению читателей, неудавшаяся атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле показывает, насколько глубокое отчаяние охватило киевский режим из-за того, что контрнаступление ВСУ постоянно откладывается.

Комментаторы предположили, что Украина скоро может лишиться своего лидера, и как только это произойдёт, конфликт закончится.

«Прощай, Зеленский!» — кратко обрисовал дальнейшую судьбу украинского президента один из пользователей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что версия о причастности России к атаке дронов на Кремль не вызвала доверия у американского журналиста Гленна Гринвальда, сотрудничавшего с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Журналист припомнил историю с терактом на «Северных потоках», в организации которого тоже пытались обвинить Россию.