Лондон, 4 мая 2023, 07:34 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому предсказали незавидную судьбу в связи с атакой дронов на Кремль 3 мая читатели британского журнала Daily Mail, оставившие комментарии на сайте издания.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению читателей, неудавшаяся атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле показывает, насколько глубокое отчаяние охватило киевский режим из-за того, что контрнаступление ВСУ постоянно откладывается.

Комментаторы предположили, что Украина скоро может лишиться своего лидера, и как только это произойдёт, конфликт закончится.

«Прощай, Зеленский!» — кратко обрисовал дальнейшую судьбу украинского президента один из пользователей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что версия о причастности России к атаке дронов на Кремль не вызвала доверия у американского журналиста Гленна Гринвальда, сотрудничавшего с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Журналист припомнил историю с терактом на «Северных потоках», в организации которого тоже пытались обвинить Россию.