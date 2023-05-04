Херсон, 4 мая 2023, 07:28 — REGNUM Вооружённые силы России отразили нападение украинских беспилотных летательных аппаратов на жилые кварталы в Херсонской области, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.

Летающий дрон
Летающий дрон
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Подразделением противовоздушной обороны группировки «Днепр» отбита очередная атака БПЛА украинских националистов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожены ударные беспилотники в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Telegram-канал Shot распространил информацию о том, что украинский беспилотник пытался поразить автомобиль УАЗ белгородских пограничников. Дрон удалось уничтожить.