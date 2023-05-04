«Днепр»: российские военные отразили атаку украинских дронов на жилые кварталы в Херсонской области

Херсон, , 07:28 — REGNUM Вооружённые силы России отразили нападение украинских беспилотных летательных аппаратов на жилые кварталы в Херсонской области, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.

Летающий дрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Подразделением противовоздушной обороны группировки «Днепр» отбита очередная атака БПЛА украинских националистов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. В результате огневого поражения уничтожены ударные беспилотники в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Telegram-канал Shot распространил информацию о том, что украинский беспилотник пытался поразить автомобиль УАЗ белгородских пограничников. Дрон удалось уничтожить.