Киев, 4 мая, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Украинские войска стягивают железнодорожные составы с техникой, артиллерийскими установками и боеприпасами в сторону Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На прикреплённых к сообщениям фотографиях можно увидеть танки с крестами. Кроме того, ВСУ перебрасывают к границам республики свой личный состав.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее RT опубликовал мнение бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками России генерала армии Владимира Болдырева, который допустил, что украинские войска стягивают силы в Одесскую область для провокации против Приднестровья и могут готовить захват военного склада в селе Колбасна (ПМР).