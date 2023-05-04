Анкара, 4 мая, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Запасы недавно найденного на юго-востоке Турции месторождении нефти оцениваются в 1 млрд баррелей, сообщил глава Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин в эфире телеканала CNN Turk.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, ориентировочная стоимость этих запасов составляет $70 млрд. Бильгин подчеркнул, что нефть, которую ранее удавалось находить в Турции, имела низкое качество, а на новом месторождении сырьё «очень чистое».

Глава корпорации также рассказал, что указанный источник будет приносить ежегодно в качестве дохода $3 млрд. Он добавил, что в течение двух лет добыча на месторождении должна достигнуть 100 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в регионе Габар в Турции на глубине 2,6 км обнаружили новое месторождение нефти.