Наступил 435-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. СМИ сообщили о серии взрывов и работе ПВО в Киеве и Одессе 4 мая. В нескольких областях (Черкасской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской), судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, объявлена воздушная тревога. Аналогичный режим действует в подконтрольных Киеву частях ДНР, а также частях Херсонской и Запорожской областей. Украинское издание «Общественное» известило, что ночью в Одессе прогремело восемь взрывов. В социальных сетях опубликованы фотографии, на которых можно разглядеть столб дыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Одной из самых обсуждаемых тем стала атака Кремля двумя украинскими дронами. Аппараты были сбиты благодаря действиям военных и спецслужб, никто не пострадал, но в сообщении Кремля отмечается, что Москва оставляет за собой право на ответные меры. Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Белый дом не может признать очевидный факт — киевские власти спланировали этот теракт и совершили покушение на российского президента Владимира Путина.

Российская армия тем временем продолжает наступление по всем направлениям. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком составили более 385 военнослужащих и наёмников, известило 3 мая Минобороны РФ.

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