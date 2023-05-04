Москва, 4 мая, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Продление зерновой сделки грозит тем, что ВСУ продолжат использовать гуманитарный коридор, совершая атаки на российский военный флот, заявил журналистам военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он отметил, что применяемые Киевом западные дроны способны нанести серьезный урон ВМФ России.

«Эта ситуация очень опасная и для военно-морского флота России, так как боевые дроны, которые используются ВСУ на наших морских границах, в большинстве случаев произведены в Соединенном Королевстве либо же в странах, где используются военные технологии в сфере военно-морского флота. Это достаточно качественная продукция. Она способна нанести серьезный материальный ущерб российскому военно-морскому флоту», — заявил эксперт в беседе с Ura.ru.

Иванников призвал обсудить целесообразность сделки в ООН. Политолог считает, что реализацию договоренностей следует прекратить, если опасности подвергнутся корабли, которые перевозят продовольствие.

По его словам, продлить сделку можно лишь в том случае, если условия соглашения будут соблюдаться неукоснительно, а за их нарушение станут преследовать в рамках уголовного права.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция опасается того, что поставки продовольствия по зерновой сделке могут прекратиться.