Вице-премьер России Новак: ОПЕК+ изучит ситуацию со снижением цен на нефть

Москва, , 06:23 — REGNUM ОПЕК+ изучит ситуацию со снижением цен на нефть, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его мнению, спад стоимости может быть недолгим. Вице-премьеру задали вопрос, примет ли ОПЕК+ какие-либо меры из-за этого процесса.

«Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины, перспективы, как дальше будет развиваться ситуация», — ответил заместитель председателя российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая на торгах на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent впервые с 27 марта опустилась ниже отметки в $75 за баррель.