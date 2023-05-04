Москва, 4 мая, 2023, 06:23 — ИА Регнум. ОПЕК+ изучит ситуацию со снижением цен на нефть, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

По его мнению, спад стоимости может быть недолгим. Вице-премьеру задали вопрос, примет ли ОПЕК+ какие-либо меры из-за этого процесса.

«Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины, перспективы, как дальше будет развиваться ситуация», — ответил заместитель председателя российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая на торгах на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent впервые с 27 марта опустилась ниже отметки в $75 за баррель.