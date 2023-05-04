Вашингтон, 4 мая, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Реальная политическая власть в США сосредоточена в руках Джилл Байден, супруги главы Белого дома. Такое заявление сделал 3 мая экс-сотрудник Конгресса, геополитический аналитик и обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive.

Brendan Hoffman Джо Байден и Джилл Байден в платье Reem Acra, 2009 (фото из журнала Vogue)

Вейхерт назвал Джилл Байден первой неизбранной женщиной — президентом Соединённых Штатов. По мнению обозревателя, именно в руках первой леди США сосредоточена реальная политическая власть, других центров власти в Белом доме нет. Вейхерт полагает, что это должно как минимум насторожить американцев.

Журналист сослался на слова анонимного источника из администрации Байдена, который уверяет, что Джилл Байден практически всегда присутствует на встречах своего супруга — президента США Джозефа Байдена. Первая леди внимательно слушает гостей и задаёт вопросы.

«Вот почему такой человек, как Джо Байден, который явно слабеет умственно и физически, все еще поддерживается в качестве подставного лица: потому что создает возможности для Джилл Байден», — пояснил аналитик.

Вейхерт утверждает, что Джилл Байден не позволит супругу покинуть Белый дом, так как в этом случае она лишится реальной власти, а также денег, которые получает от влиятельных кругов за доступ к главе государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден признал обоснованными вопросы о своем возрасте, отметив, что он является мужчиной «в самом расцвете сил».