Белый дом назвал инсинуацией запрос Конгресса США с подозрениями в коррупции в адрес Джо Байдена

Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Инсинуацией является обращение членов Конгресса США с требованием предоставить данные, согласно которым американский президент Джо Байден якобы участвовал в коррупционной схеме, заявил журналистам представитель Белого дома Иан Сэмс.

Белый дом Whitehouse.gov

По его словам, авторы письма пытаются замаскировать свои действия под расследование. Сэмс утверждает, что республиканцы в Конгрессе уже пять лет «лоббируют безосновательные политически мотивированные выпады против президента, не имея доказательств».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Чарльз Грэссли и конгрессмен Джеймс Комер призвали Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции США предоставить информацию о коррупционной схеме, к которой якобы был причастен Джо Байден в период работы в должности американского вице-президента.

Парламентарии подозревают главу государства в том, что он участвовал в передаче денег иностранному гражданину для принятия «политических решений». Байден был вице-президентом с 2009 года по 2016 год.