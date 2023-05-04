Магас, 4 мая, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Встреча главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина состоялась в ходе Кавказской инвестиционной выставки «МинводыЭКСПО» в Ставропольском крае.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова

Глава Ингушетии представил Мишустину доклад об итогах социально-экономического развития региона за прошедший год, оказавшийся более успешным, чем прогнозировалось. Во многом, по словам главы региона, положительные результаты были достигнуты благодаря помощи федеральных властей.

Как заметил Калиматов, сейчас страна переживает непростой период — как в политическом, так и в экономическом плане. В сложившихся обстоятельствах важно проявлять мобильность и отходить от тривиального подхода к решению задач. Власти Ингушетии приложили все возможные усилия для того, чтобы сохранить стабильность социально-экономического развития в регионе. Однако хороших результатов не было бы, если бы не помощь правительства и Министерства финансов РФ, уверен глава региона. Именно благодаря этому в последние три года в Ингушетии удается обеспечивать стабильность финансово-бюджетной системы, а также решать проблемы, накапливавшиеся на протяжении долгих лет.

По словам руководителя республики, помощь со стороны федеральных властей позволила сократить объем долговых обязательств Ингушетии по мерам бюджетного принуждения. Изначально эта цифра составляла 3,9 миллиарда рублей. На данный момент остался 31 миллион рублей, причем уже в ближайшее время вопрос, как рассчитывают власти, будет закрыт окончательно — произойдет это в мае 2023 года.

Глава Ингушетии отметил, что правительство РФ помогло решить еще один крайне важный вопрос. Республика получила деньги из федерального бюджета — 1,8 миллиарда рублей. Средства были направлены на снижение кредиторской задолженности региона. Она составляла 5,8 миллиарда рублей и уменьшилась до 1,4 миллиарда рублей. Таким образом за прошедшие три года получилось снизить объем долговых обязательств субъекта в 3,6 раза: с 11,8 миллиарда рублей до 3,3 миллиарда.

Вопреки непростой финансово-бюджетной ситуации, уровень собственных доходов республики увеличился. Ранее прирост достигал 200–300 миллионов рублей в год. В 2022 году он составил 9 миллиардов рублей — это рекордная цифра, на 3 миллиарда рублей превышающая уровень 2021 года.

Ингушетии удалось закрепиться на высоких позициях в рейтингах Северо-Кавказского федерального округа и России за счет повышения многих других важных экономических показателей. В частности, по индексу промышленного производства (110,8%) она вышла на первое место в округе и на пятое — в стране. Индекс сельского хозяйства (117,7%) принес ей также первое место в СКФО и десятое — по России.

В Ингушетии растет производство животноводческой (на 6%) и растениеводческой (40%) продукции. В целом объем сельхозпродукции вырос на четверть и оценивается примерно в 20 миллиардов рублей.

Региональные власти предприняли ряд шагов, которые оказали заметное влияние на экономику республики. Речь идет, в частности, о стимулировании начинающих бизнесменов. Это позволило увеличить на 12% число субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, а численность работников поднять до 22%.

В ходе встречи с Мишустиным глава Ингушетии отметил, что в Ингушетии принимаются меры, направленные на поддержку инвестиционной деятельности. Для компаний и индивидуальных предпринимателей предусмотрены определенные льготы и преференции: снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения, освобождение инвесторов от уплаты налогов на имущество, льготы по аренде госимущества. Глава республики подчеркнул, что особую поддержку в этом направлении субъект получает от Минэкономразвития РФ, а также АО «КАВКАЗ. РФ» и АО «МСП банк».

Помимо всего прочего, Махмуд-Али Калиматов поблагодарил премьер-министра за помощь, которую федеральные власти оказывают Ингушетии в реализации нацпроектов. Он назвал поддержку, которую получает регион, колоссальной. Как уточнил Калиматов, в течение четырех лет в республике успели построить и реконструировать более 280 объектов и такие объемы представляются невозможными без помощи президента и правительства РФ. Поддержка центра, по его словам, является самым мощным стимулом для эффективной работы.

Напомним, в 2023 году в Ингушетии реализуются 44 региональных проекта. Общий объем финансирования по ним составляет более 6 миллиардов рублей. Указанные региональные проекты предусматривают заключение 65 контрактов. Из них подписано уже 62, то есть 96%.