В Одессе ночью прогремело восемь взрывов, действует режим воздушной тревоги

Одесса, Украина, , 05:43 — REGNUM Восемь взрывов прогремело на территории города Одессы. Об этом 4 мая сообщило украинское издание «Общественное».

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В городе, согласно данным онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации Украины, действует режим воздушной тревоги. Первые взрывы прогремели в Одессе около 02:47 мск.

Всего в городе в ночь на 4 мая прогремели восемь взрывов. Украинские СМИ и жители города в социальных сетях публикуют фотографии, на которых можно разглядеть столб дыма. При этом информация о том, что было повреждено в результате взрывов, и о количестве возможных пострадавших полностью отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве и Одессе прогремела серия взрывов, в этих украинских городах, а также в восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога.