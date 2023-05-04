Москва, 4 мая, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, а также лидеры стран, поддерживающих Киев, должны ответить за попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль в ночь на 3 мая, написал в своем Telegram-канале руководитель комитета Госдумы по международным делам и глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева — президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине», — полагает депутат.

Парламентарий выразил мнение о том, что утверждения Белого дома о том, что американская сторона не поддерживает Киев в вопросе нанесения ударов по российской территории, «выглядят натянуто». Слуцкий также считает неизбежным проведение международного трибунала для украинского президента и его окружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая два украинских беспилотника приблизились к Кремлю и попытались атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина. Дроны удалось сбить до удара.

В результате происшествия никто не пострадал. Российские власти оценивают инцидент как террористический акт и попытку покушения на главу государства.