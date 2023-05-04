Москва, 4 мая, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Попытка Украины и её союзников нанести удар по Кремлю является совсем не первым нападением противника на гражданские объекты в России, и дипломатия в данном случае не имеет смысла. Такое заявление 3 мая сделал политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Политолог напомнил, что предыдущие диверсии со стороны Киева не приводили к серьёзным последствиям, поэтому организаторы атаки дронов на Кремль полагают, что и в этот раз никаких серьёзных последствий для них не будет.

По мнению Солонникова, в контексте атаки дронов на Кремль дипломатия уже бессмысленна, так как для того, чтобы прервать череду терактов со стороны Украины, нужна победа в спецоперации.

«Тут нужна победа в специальной военной операции, уничтожение нынешнего киевского режима, о чем говорил президент Владимир Владимирович Путин 24 февраля 2022 года. Вот будет киевский режим уничтожен, тогда не будет подобных терактов. Дипломатия здесь ни при чем», — пояснил политолог.

Также Солонников указал, что сегодня ключевая задача — разобраться, откуда прилетел беспилотник, как прилетел и умудрился пройти системы ПВО. От этого будут зависеть решения о принятии дальнейших мер для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил военный аналитик Игорь Коротченко, украинскую атаку на Кремль с помощью дронов мог санкционировать только президент Украины Владимир Зеленский.