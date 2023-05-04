Гоа, Индия, 4 мая, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в индийский штат Гоа для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств, входящих в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 4 мая сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По данным МИД России, министры планируют провести подготовку к заседанию Совета глав государств — членов ШОС, которое состоится 3 и 4 июля в Нью-Дели. На заседании главы МИД стран ШОС обсудят вопросы содержательного наполнения очередного заседания Совета глав государств — членов ШОС, включая проекты соответствующих документов и решений.

Кроме того, стороны обменяются мнениями по ключевым сюжетам международной и региональной повестки дня. Также на заседании ШОС министры уделят предметное внимание вопросам расширения организации.

Планируется, что глава российского внешнеполитического ведомства проведёт ряд двусторонних встреч с коллегами из Индии, Пакистана и Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Лавров примет 4–5 мая участие в заседании Совета глав МИД (СМИД) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Индии.