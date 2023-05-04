Axios: суд в штате Нью-Йорк отклонил иск Дональда Трампа к газете New York Times на $100 млн

Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа к газете New York Times, который требовал выплатить ему $100 млн в качестве компенсации, сообщил портал Axios.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, судебная инстанция постановила, что бывший глава государства должен компенсировать все издержки, связанные с рассмотрением указанного дела. Трамп подал иск в сентябре 2021 года.

В деле фигурировала племянница политика Мэри Трамп. Экс-президент обвинил ее в сговоре с New York Times. Племянница по просьбе журналистов должна была «тайком вынести из офиса адвоката Трампа документы и передать их газете».

Компенсацию, которую бывший глава государства оценил в $100 млн, он требовал как от племянницы, так и от New York Times.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля против Дональда Трампа выдвинули обвинения по 34 пунктам. Ему инкриминировали «фальсификацию деловых документов первой степени», совершённую с целью «мошенничества и планов совершить другое преступление»

Предварительное судебное заседание по этим обвинениям должно пройти 4 декабря 2023 года.