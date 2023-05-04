Вашингтон, 4 мая 2023, 04:06 — REGNUM Американская прокуратура вскоре может предъявить обвинения в нарушениях, связанных с налогами и оружием, сыну президента США Хантеру Байдену, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

Хантер Байден
Хантер Байден
Ben Stanfield

Авторы статьи отмечают, что это событие станет кульминацией расследования, которое длилось четыре года и продвигалось Республиканской партией как доказательство, что семья американского лидера замешана в коррупционных схемах. По информации журналистов, недавно юристы Хантера Байдена встретились с прокурором штата Делавэр Дэвидом Вайссом и призвали его не выдвигать обвинения против своего подзащитного или «сократить» эти обвинения.

В Washington Post считают, что любое из решений прокураторы способно оказать значительное воздействие на положение действующего президента США, которой только начал кампанию по переизбранию.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что сенатор США Чарльз Грэссли и конгрессмен Джеймс Комер потребовали от Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции Соединённых Штатов предоставить информацию, которая касается деятельности Джо Байдена в период его работы на посту вице-президента. Парламентарии подозревают главу государства в причастности к коррупционной схеме со взяткой.

Речь якобы идёт о деньгах, полученных иностранным гражданином «для политических решений».