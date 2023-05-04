Washington Post: прокуратура в США готовится предъявить обвинение Хантеру Байдену

Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Американская прокуратура вскоре может предъявить обвинения в нарушениях, связанных с налогами и оружием, сыну президента США Хантеру Байдену, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

Хантер Байден Ben Stanfield

Авторы статьи отмечают, что это событие станет кульминацией расследования, которое длилось четыре года и продвигалось Республиканской партией как доказательство, что семья американского лидера замешана в коррупционных схемах. По информации журналистов, недавно юристы Хантера Байдена встретились с прокурором штата Делавэр Дэвидом Вайссом и призвали его не выдвигать обвинения против своего подзащитного или «сократить» эти обвинения.

В Washington Post считают, что любое из решений прокураторы способно оказать значительное воздействие на положение действующего президента США, которой только начал кампанию по переизбранию.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что сенатор США Чарльз Грэссли и конгрессмен Джеймс Комер потребовали от Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции Соединённых Штатов предоставить информацию, которая касается деятельности Джо Байдена в период его работы на посту вице-президента. Парламентарии подозревают главу государства в причастности к коррупционной схеме со взяткой.

Речь якобы идёт о деньгах, полученных иностранным гражданином «для политических решений».