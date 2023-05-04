Вашингтон, 4 мая, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Падение ВВП США на 6,1% и потеря 8,3 млн рабочих мест грозят американской экономике в случае длительного дефолта в Соединённых Штатах, следует из аналитического доклада, составленного советом экономических консультантов при Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Авторы документа предупредили, что мощная рецессия в стране начнется после того, как власти объявят дефолт по своим обязательствам перед кредиторами, подрядчиками и гражданами. Затяжной спад также будет сопровождаться ростом безработицы на 5% и обрушением фондовых рынков в США приблизительно на 45%.

Кроме того, эксперты также отметили, что размер экономического урона будет зависеть от продолжительности дефолта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил, что Соединённые Штаты могут столкнуться с рецессией. Вместе с тем он надеется на то, что спад будет носить «мягкий» характер.