Коротченко: украинская атака дронов на Кремль санкционирована лично Зеленским

Москва, , 03:23 — REGNUM Украинскую атаку на Кремль с помощью дронов мог санкционировать только президент Украины Владимир Зеленский. такое мнение выразил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко 3 мая в беседе с РИА Новости.

Игорь Коротченко Министерство обороны Российской Федерации

«Факт атаки неоспорим, цели и задачи были — удар по местопребыванию президента Российской Федерации, с точки зрения законодательства это теракт», — указал Коротченко.

По мнению военного эксперта, за попыткой осуществить теракт стоит Главное управление разведки минобороны Украины. Санкцию на операцию такого уровня мог дать исключительно лишь президент Украины Зеленский.

Коротченко отметил, что Киев использует тактику диверсионно-террористических операций, потенциал которых подкреплён разведобеспечением со стороны США, Великобритании, других стран НАТО, а также поставками соответствующих узлов и компонентов для БПЛА в частности, и военной помощи в целом.

по мнению Коротченко из произошедшего важно сделать соответствующие выводы и усилить прикрытие особо важных объектов самыми современными силами ПВО.

«Есть проверенные решения на базе «Тор-М2» — это средство ПВО последнего рубежа, есть разные варианты базирования, включая автономные боевые модули. Необходимо кратно увеличить выпуск «Тор-М2» и нарастить выпуск «Бук-М3», — отметил военный эксперт и указал, что для оптимальной борьбы с беспилотниками нужно в линейку средств ПВО добавить недорогую и компактную ракету.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские власти пытаются выяснить, кто отдал приказ об атаке двух беспилотников на Кремль.