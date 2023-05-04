В МИД предупредили Киев и Запад о неминуемо печальных последствиях контрнаступления

Москва, , 02:48 — REGNUM Киев и его западных союзников ждут неминуемо печальные последствия запланированного контрнаступления. Такое предупреждение сделал 3 мая замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью газете «Известия».

Михаил Галузин mid.ru

«Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта», — указал Галузин.

Замглавы МИД России подчеркнул, что Вооружённые силы России готовы к любому развитию событий, поэтому Киеву и его западным партнёрам остаётся напрасно ждать «получения дивидентов».

Галузин заверил, что киевский режим и его западных спонсоров ждут «неминуемо печальные» последствия задуманных ими планов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению американского правозащитника Аджаму Барака, конфликт на Украине фактически завершён, несмотря на отчаянные попытки Киева организовать масштабное контрнаступление.