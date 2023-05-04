Шоумен Барецкий: Пугачёва решила приехать в Россию ещё до смерти Зайцева и Юдашкина

Москва, , 02:37 — REGNUM Эстрадная певица Алла Пугачёва запланировала приезд в Россию ещё до смерти модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, заявил журналистам российский шоумен Стас Барецкий.

Алла Пугачева (сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc

По его словам, визит артистки в Москву просто совпал с кончиной модельеров.

«Этот приезд был запланирован, просто так совпало со смертью ее близких друзей», — сказал Барецкий в беседе с РИА Новости.

Шоумен утверждает, что знает об этом со слов самой Пугачёвы. Он также сообщил, что певица хотела приехать в принадлежавший ей замок в деревне Грязь и забрать оттуда свои вещи.

26 апреля Барецкий заявил ИА REGNUM о том, что купил у Пугачёвой и её супруга Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) замок в Грязи. Шоумен уточнил, что добивался этой сделки два года.

Он добавил, что планирует превратить бывшее жилье артистки в ритуальный центр с моргом и крематорием.