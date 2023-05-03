Вашингтон, 4 мая, 2023, 02:09 — ИА Регнум. США добавят в новый пакет военной помощи Украине гаубицы 155-миллиметрового калибра, сообщили 3 мая в пресс-службе Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Речь идёт о тридцать седьмой по счету поставке американского вооружения Киеву, начиная с августа 2021 года. В указанный пакет помощи также включены боеприпасы для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, снаряды для артиллерии и миномётов, противотанковые комплексы для Украины.

Эта поставка оценивается в $300 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Пентагон распространил информацию о том, что объем американской военной помощи Украине с начала правления президента США Джо Байдена достиг $36,4 млрд. При этом с начала специальной военной операции на эти нужды Киева Вашингтон выделил $35,7 млрд.