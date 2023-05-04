Байден не планировал проведения переговоров с Путиным в свете атак беспилотников на Кремль

Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Переговоры с президентом России Владимиром Путиным в связи с атаками беспилотников на Кремль не планирует американский лидер Джозеф Байден. такое заявление сделал 3 мая представитель Совета национальной безопасности Белого дома в беседе с РИА Новости.

Путин и Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя возможность проведения таких переговоров. представитель Белого дома указал, что на сегодняшний день ему неизвестно каких-либо планах американского лидера обсуждать с российским президентом атаку дронов на Кремль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытках киевского режима атаковать резиденцию президента России Путина в Кремле с помощью беспилотников. В момент атаки российского лидера в Кремле не было, инцидент не повлиял на график его работы.